Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgınında vaka sayılarının artışa geçmesi ile birçok ülke tedbirleri yeniden sıkılaştırıyor. Azerbaycan'da 31 Ağustos’ta sona ermesi beklenen karantina süresi 30 Eylül tarihine kadar uzatıldı. Bakanlar Kurulu, tarafından yapılan açıklamada ülkeye giriş ve çıkışlar ile şehirlerarası seyahat yasağının uzatıldığı duyuruldu. Kurul, kargo taşımacılığının ise yasaktan muaf tutulduğunu açıkladı.

Bazı şehirlerde kısıtlamalar kaldırıldı

Bakanlar Kurulu, Gence, Celilabad, Masallı, Mingeçevir, Yevlah, Berde, Goranboy, Göygöl, Haçmaz ve Salyan kentlerinde 31 Ağustos’tan itibaren uygulanan sert kısıtlamaların kaldırılacağını duyurdu. Risk bölgesi olan Bakü, Sumgayıt ve Abşeron’da ise salgın kısıtlamalarının devam edeceği aktarıldı. Kurul, bu şehirlerde uygulanan kısıtlamalar kapsamında AVM’lerin kapalı kalacağını aktarırken, 10’dan fazla kişinin de bir araya gelmesinin yasak olduğunu belirtti.