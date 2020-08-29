Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını Fransa’da etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 453 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 272 bin 530’a ulaştığı belirtildi. Bakanlık, son 24 saatte 9 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 602’ye yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 4 bin 530 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu kaydetti.

Öte yandan Fransa’da Perşembe günü 6 bin 111 vaka tespit edilirken, dün ise 7 bin 379 vaka ile Nisan ayından bu yanan rekor artış yaşanmıştı.