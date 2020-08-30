Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altı aylık hayvan, Lanark'ta koyun çiftçileri konsorsiyumuna satıldı. Texel cinsi koç, 2009'da 300 bin dolara satılan koçun fiyatını gölgede bıraktı. Konsorsiyumda yer alan üç alıcıdan biri olan Jeff Aiken “Genetiği elde etmek için bu miktarda para ödememiz gerekiyordu” dedi.