Altı aylık hayvan, Lanark'ta koyun çiftçileri konsorsiyumuna satıldı. Texel cinsi koç, 2009'da 300 bin dolara satılan koçun fiyatını gölgede bıraktı. Konsorsiyumda yer alan üç alıcıdan biri olan Jeff Aiken “Genetiği elde etmek için bu miktarda para ödememiz gerekiyordu” dedi.
Bu koçu 490 bin dolara satın aldılar
30.08.2020 - 03:22 | Son Güncelleme: 30.08.2020 - 03:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İskoçya'da bir Texel kuzusu, müzayedede 490 bin dolara satılarak dünyanın en pahalı koçu oldu.
Etiketler : texel,
728185 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/728185.aspx
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