Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce Türkiye'yi başka ülkelerinin iç işlerine karışmakla suçlayan Macron "Lübnan'ı bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakırsak sivil savaş çıkar" ifadesini kullanarak kendisiyle ters düştü. 4 Ağustos'ta limanda meydana gelen patlamanın ardından Lübnan'a müdahale için meşru hak oluşturmaya çalışan Macron "Lübnan'da reformlar hayata geçirilmeli. Aksi takdirde ekonomi çökecek" ifadelerini kullandı. Macron'un yarın veya salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret etmesi bekleniyor. Elysee kaynakları, bu ziyaretin amacının reformları gerçekleştirebilecek hükûmetin kurulması için gerekli şartların sağlanması adına baskı yapmak olduğunu belirtti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da, Lübnan'da acil şekilde yeni hükûmetin kurulması ve reformların hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek "Bugün Lübnan'ın ortadan kaybolması riskiyle karşı karşıyayız" demişti.