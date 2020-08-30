Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4980 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 990.326’ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 68 artarak 17.093’e, iyileşen hasta sayısı 2599 artarak 806.982’ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 25’inde semptom görülmedi.

Bugüne kadar yapılan test sayısı 36 milyon 400 bini geçti

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 695 artarak 261.733’e, ölü sayısı 11 artışla 4809’a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 340 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 36 milyon 400 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Covid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede mart ayının sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti. Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, ağustosta Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.