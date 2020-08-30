Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman yaptığı açıklamada, ülkenin kuzey kesimlerinde iki yeni petrol ve gaz sahasının keşfedildiğini duyurdu. Bakan Selman, keşfedilen sahaların El Cevf bölgesindeki “Hadabat Al-Hajrah” gaz sahası ve kuzey sınır bölgesindeki “Abraq Al-Talul” petrol ve gaz sahası olduğunu söyledi.
Suudi Arabistan'da iki petrol ve gaz sahası keşfedildi
30.08.2020 - 15:56 | Son Güncelleme: 30.08.2020 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan, ülkenin kuzey bölgelerinde iki petrol ve gaz sahasının keşfedildiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suudi Arabistan,petrol,doğal gaz,
728287 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/728287.aspx
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