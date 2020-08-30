Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman yaptığı açıklamada, ülkenin kuzey kesimlerinde iki yeni petrol ve gaz sahasının keşfedildiğini duyurdu. Bakan Selman, keşfedilen sahaların El Cevf bölgesindeki “Hadabat Al-Hajrah” gaz sahası ve kuzey sınır bölgesindeki “Abraq Al-Talul” petrol ve gaz sahası olduğunu söyledi.