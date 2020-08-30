Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman yaptığı açıklamada, ülkenin kuzey kesimlerinde iki yeni petrol ve gaz sahasının keşfedildiğini duyurdu. Bakan Selman, keşfedilen sahaların El Cevf bölgesindeki “Hadabat Al-Hajrah” gaz sahası ve kuzey sınır bölgesindeki “Abraq Al-Talul” petrol ve gaz sahası olduğunu söyledi.