Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, basına yaptığı açıklamada, Sudanlı Cancavid milislerinin Sirte'nin güneyindeki Ebu Hadi bölgesini kuşattığını ifade etti.

Dırah, kuşatmanın, bölge nüfusunun çoğunluğunu oluşturan ve son günlerde Hafter milisleri ile kavgalı olan Kazazife kabile mensuplarını bastırmak amacıyla yapıldığını kaydetti.

Bölgeye ayrıca, üç BM-21 "Grad" füze bataryası nakledildiği belirtildi.

Hafter ile Kazazife kabilesi arasında kavga

Devrik lider Muammer Kaddafi'nin de mensubu olduğu Kazazife kabilesi, ülkenin önde gelen kabilelerinden biri olarak biliniyor.

Sirte'de son günlerde Hafter'e bağlı yabancı paralı milisler ile Kazazife kabilesi mensupları arasında gerilim yaşanırken, Hafter güçleri kabileden Nasır Uveydat adlı bir genci öldürmüş, bazı kabile mensuplarını da alıkoymuştu.

Bunun üzerine Kazazife Kabilesi Konseyi, bir açıklama yayımlayarak, Halife Hafter’den desteğini çektiğini duyurmuş ve tüm kabile mensuplarına Hafter saflarından ayrılmaları çağrısı yapmıştı.