Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasta kedileri iyileştiren Malezyalı çift, evinde hayvan beslemek isteyenlere hizmet için sosyal medyada "S.I. Shelter" adında bir sayfa açtı. Nurul Ain "420 kediye bakıyoruz. Evimizin bahçesinde ise 20 köpek var. Veteriner masrafları hariç her ay hayvanlara 26 bin lira harcıyoruz. Bu bizi zorluyor" dedi.