Hasta kedileri iyileştiren Malezyalı çift, evinde hayvan beslemek isteyenlere hizmet için sosyal medyada "S.I. Shelter" adında bir sayfa açtı. Nurul Ain "420 kediye bakıyoruz. Evimizin bahçesinde ise 20 köpek var. Veteriner masrafları hariç her ay hayvanlara 26 bin lira harcıyoruz. Bu bizi zorluyor" dedi.
Malezyalı aile 440 kedi ve köpeğe bakıyor
31.08.2020 - 08:07 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 08:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malezya'nın Şah Alam kentinde yaşayan Muhammed Rafız Che Samah ve eşi Nurul Ain Abdul Hamid, evlerinde beslediği kedilerin sayısının artması üzerine, 8 yıl önce dükkân kiraladı.
Etiketler : malezya,kedi,haberler,
728409 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/728409.aspx
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