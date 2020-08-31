Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Asya ülkeleri Nepal ve Hindistan'da muson yağmurları etkisini sürdürüyor. Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle son bir hafta içinde iki ülkede en az 38 kişi hayatını kaybetti. Nepal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batı kesimindeki köylerde meydana gelen toprak kayması sonucunda 4'ü çocuk 10 kişinin hayatı kaybettiği bildirildi. Bu yıl muson mevsiminde Nepal'de çoğu dağlık bölgelerde olmak üzere toprak kaymaları ve sel nedeniyle en az 269 kişi hayatını kaybederken, 76 kişi de kayboldu.



Hindistan'da ise Eyalet Acil Müdahale Merkezi yetkilileri, Gujarat eyaletinde şiddetli yağmur ve sel sonucu son iki günde 14 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kutch bölgesinin ortalamanın 2 katı yağış aldığı belirtildi. Hindistan Meteoroloji Servisine göre önümüzdeki 2 gün içinde eyaletin farklı bölgelerinde yağışların şiddetinin daha da artması bekleniyor.



Ülkenin doğusunda yer alan Odisha eyaletinde yaşanan sel felaketlerinin de geçtiğimiz hafta en az 17 kişinin ölümüne neden olduğu, binlerce kişiyi yerinden ettiği ve yarım milyondan fazla vatandaşı olumsuz etkilediği aktarıldı.



Güney Asya'da her yıl Haziran-Eylül ayları boyunca meydana gelen ani sel ve toprak kaymaları sonucu can ve mal kayıpları yaşanıyor.