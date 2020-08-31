Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela, Rusya’nın yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği "Sputnik V" adlı aşısı için gönüllü arıyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki günlerde aşılanma için gönüllü arayacağız” dedi. Rusya’ya milyarlarca dolarlık borçları olan Venezuela devleti, üretilen aşının klinik testlerinde gönüllü olmak istediğini açıkladı. Rus bilim adamları ürettikleri aşının ön denemelerden başarı ile geçtiğini açıklasa da, aşının onaylanması için binlerce insan üzerinde daha büyük test uygulanması gerekiyor. Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado’nun 10 gün önce Rusya’ya ilettiği 500 gönüllü teklifine değinen Maduro, Venezuela’nın yeterli miktarda gönüllüye sahip olmadığını açıkladı. Rusya’nın başarısını kutladığını belirten Maduro, aynı zamanda Çin ve Küba üretimi aşıların testinde yer almaya hazır olduklarını da dile getirdi.

ABD ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu 50 ülke tarafından başkanlığının kabul edilmemesi nedeniyle Maduro hükümeti, Rusya, Çin ve Küba ile güçlü bir ittifak halinde bulunuyor.