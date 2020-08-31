Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde yeni eğitim yılını yarın başlatıyor. Yeni eğitim dönemiyle birlikte lise ve ortaokullarda maske takmak zorunlu olacak. Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer tarafından daha önce açıklandığı gibi Fransa’da okullarda 11 yaş ve üstü tüm öğrenciler maske takacak. Öğretmen, eğitmen ve okul çalışanları için de açık-kapalı tüm alanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor. Öğretmen ve çalışanların maskeleri devlet tarafından karşılanacak, öğrencilerin maskeleri ise aileleri tarafından temin edilecek. Bununla birlikte Fransa’nın bazı bölgelerinde yerel yönetimler öğrencilere ücretsiz maske dağıtacak.

İş yerlerine 1 Eylül'den itibaren yeni düzenleme

Fransa'da büyük, orta ve küçük ölçekli tüm iş yerlerinde maske kullanma zorunluğu yarından itibaren uygulanmaya başlanacak. Tek kişi dışında çalışılan tüm iş yerlerinde maske takmak zorunlu iken, maske takmayı reddeden işçiye işvereni maske takması için zorlamada bulunabilecek. Maske takmamakta ısrar eden işçi için yasa dışı uygulamadan dolayı işvereni gerek gördüğü taktirde iş akdine son vermek için gerekli girişimde bulunabilecek.

Salgından dolayı işçi çıkarmalarını engellemek amacıyla yürürlüğe konulan kısmi işsizlik uygulaması ise 1 Eylül’den itibaren normale dönecek. Resmi Gazete’de yayınlanan genelgeye göre yarından itibaren uyuşturucu kullananlar artık gözaltına alınıp hakim karşısına çıkarılmayacak. Olay yerinde güvenlik güçleri uyuşturucu kullananlara 200 euro para cezası kesecek. Ancak bu uygulama, üzerinde 10 gramdan az kokain ve 100 gramdan az esrar bulunan kullanıcılar için geçerli olacak. Belirtilen miktarda üzerinde fazla uyuşturucu ile yakalananlar önceden de olduğu gibi gözaltına alındıktan sonra hakim karşısına çıkarılacak. Uyuşturucu kullananlara verilen 200 euroluk ceza anında ödenirse 150 euroya düşürülecek. Cezayı ödemek istemeyenler ise gecikme zammı ile birlikte 450 euro ödemek zorunda kalacak.

Covid-19 salgını nedeniyle Mart ayından beri durdurulan fuar, defile ve sergi gibi tüm etkinliklere de izin verilmeye başlandı. Yalnız oturarak izlemek kaydıyla düzenlenen tüm kültür-sanat gibi etkinlikler yeniden başlayacak. Gençlere yönelik olarak düzenlenen ayakta izlenecek konserler ise bir süre daha yapılmayacak.