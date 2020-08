Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgının merkez üssü ABD’de vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 182 bin 934’e yükselirken, toplam can kaybı ise 187 bin 374’e ulaştı. ABD’de salgının başladığı ilk günden bu yana 81 milyon 899 bin 253 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 3 milyon 427 bin 30 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Ülkede salgından en fazla etkilenen eyalet olan California’da toplam vaka sayısı 705 bin 866’ya, toplam can kaybı 12 bin 938’e ulaştı. California’nın ardından salgından en fazla etkilenen ikinci eyalet konumunda bulunan Teksas’ta toplam vaka sayısı 638 bin 947’ye, toplam can kaybı 12 bin 855’e yükseldi. Salgından en fazla etkilenen üçüncü eyalet olan Florida’da ise toplam vaka sayısı 623 bin 471’e, toplam can kaybı 11 bin 189’a ulaştı. Ülkede salgın nedeni ile en fazla can kaybının yaşandığı New York ise salgından etkilenen eyaletler sıralamasında dördüncü sıraya geriledi. New York’ta toplam vaka sayısı 465 bin 375’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33 bin 21’e yükseldi.