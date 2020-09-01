Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin'i yüzüstü bırakan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'le normalleşme anlaşması imzalamasının ardından yeni bir adım daha attı. İsrail ulusal hava yolu şirketi El Al'a ait uçak, Tel Aviv'den Abu Dabi'ye ilk ticari uçuşu gerçekleştirdi. İsrailli ve ABD'li yetkililerden heyeti taşıyan Kiryat Gat adlı uçağa Arapça, İngilizce ve İbranice "barış" yazısı yapıştırıldı. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın da aralarında bulunduğu heyet, Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak üç saat sonra Dubai’ye iniş yaptı. Heyet, Abu Dabi’de serilen kırmızı halıyla karşılandı. İlk resmi ziyaretin iki gün sürmesi ve BAE ile İsrail arasında bazı iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.



KUSHNER'DEN RİYAD'A TEŞEKKÜR

Abu Dabi’de uçaktan iner inmez açıklama yapan Kushner “Bu barış iki tarafın liderleri arasında yapılsa da iki tarafın insanları da bunu arzuluyordu. Yolculuğumuz sırasında hava sahasını bize açan Suudi Arabistan’a teşekkür ederiz” dedi. Filistin halkına da çağrıda bulunan Kushner, “Filistinliler geçmişe takılıp kalmamalı, müzakere masasına gelmeliler” yorumunu yaptı.



FİLİSTİN: ÜZÜLDÜK

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail uçağının BAE’ye inmesinin üzüntü verici olduğunu söyledi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Iştiyye "Bu, Arap-İsrail çekişmesine ilişkin Arap tutumunun açık şekilde ihlal edilmesidir" dedi.



F-35 ALMAK İSTİYOR

BAE, İsrail'le yaptığı anlaşma sonrası ABD'den F-35 savaş uçağı da almak istiyor. İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesi, anlaşmanın kamuoyuna açıklanmayan bir maddesiyle İsrail'in BAE'ye F-35 satışına itiraz etmeyeceğini öne sürmüştü. İsrail'de Başbakanlık haberi yalanlamış ve ABD'nin bölge ülkelerine stratejik silahlar satmasına yönelik itirazlarını sürdüreceğini vurgulamıştı.



ARKA PLANDAKİ İSİM: KUSHNER

İsrail hava yolu şirketi El Al'a ait uçaktaki en dikkat çekici isim, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner. Dört yıldır ABD'nin bütün Orta Doğu politikalarının mimarı olan Kushner, İsrail-BAE anlaşmasının da arkasındaki isim.



BAE-İSRAİL ANLAŞMASI NEDİR

ABD’nin ara buluculuğu ile yapılan anlaşma kapsamında Orta Doğu’da barışın tesis edileceği ve bölgedeki potansiyelin önünün açılacağı iddia ediliyor. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşmasını Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançer olarak nitelendirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ise söz konusu anlaşmanın iki devletli çözümü yok etmeye yönelik bir anlaşma olduğunun altını çizmişti. BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.