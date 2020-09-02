Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ege ve Doğu Akdeniz kıta sahanlığı geriliminde Yunanistan'a olan açık desteğini ilk günden itibaren gösteren Fransa, Orta Doğu için kendine bir etkinlik alanı oluşturmaya çabalıyor. Kaybolan etkinliğini artırmak isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesiyle yaşanan felaketin ardından Lübnan'a ikinci defa gitti.

Başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından karşılanan Macron, patlamanın ardından Lübnan için toplanan insani yardımları teyit etmek üzere ülkeye geldiğini belirtti. Söz konusu patlamanın ardından istifa eden hükümetin yerine kurulacak yeni kabineye de değinen Macron, Lübnan'ı kurtaracak ve yolsuzlukla mücadelenin yanı sıra reformları hayata geçirecek bir hükûmetin kurulacağından emin olduğunu dile getirdi.



GÜNDEM MADDESİ: EGEMENLİK

Macron, daha sonra Irak’a geçecek. Macron, Irak'ta Mustafa Kazımi’nin mayıs ayında başbakanlığa gelmesinin ardından bu ülkeyi ziyaret eden en üst düzey yabancı siyasi olacak. Irak hükûmeti Macron'un ziyaretinde ana gündem maddesinin "egemenlik" olacağını duyurdu. Irak medyası masada, Irak’ın toprak egemenliği, ABD ile İran’ın Irak topraklarındaki çekişmeleri, Türkiye’nin Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) bölgesindeki operasyonların olacağını yazdı.



BARZANİ İLE GÖRÜŞECEK

Son dönemde ABD ile ilişkileri inişli-çıkışlı bir hâl alan Bağdat, farklı bir kulvarda ilerlemek için çaba harcıyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da, temmuz ayında Irak’a ziyarette bulunmuş “Bağdat’ın kendini bölgesel gerilimlerden (ABD-İran gibi) uzak tutması gerektiğini” vurgulamıştı. Geçen hafta da Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Bağdat ve IKBY'nin başkenti Erbil’de temaslar yapmıştı. Macron'un, bu ziyaretinde Erbil'e gitmeyeceği ancak IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi görüşmek için Bağdat'a davet ettiği öğrenildi.