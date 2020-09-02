Libya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, başkent Trablus'un güneyindeki Tarhune kentinde yeni bir toplu mezar bulunduğu duyuruldu. Hükümet bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Sözcüsü Abdul Aziz Al-Jaafari, "Mezar, kimliği belirsiz sayıda cesedin kalıntılarını içeriyor" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz 16 Temmuz'da Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, 5 Haziran'dan beri Tarhune'de ve Trablus'un güneyindeki toplu mezarlarda toplam 226 ceset bulunduğunu duyurmuştu.