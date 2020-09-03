Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok kazanan aktörü" olan Dwayne Johnson, üç hafta önce yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. ABD'li yıldız, kendisi ve ailesinin koronavirüse yakalandığını belirtti.

Sosyal medyadan duyurdu

'Fast & Furious' (Hızlı ve Öfkeli) serisinin yıldızı, ‘The Rock’ lakaplı ünlü Hollywood oyuncusu Dwayne Johnson, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Johnson ve ailesi iyileştiler

Çektiği videoda birkaç hafta önce kendisinin, eşinin ve iki çocuğunun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Johnson, iyileştiklerini de belirtti.

Johnson'ın paylaşımını buradan izleyebilirsiniz.