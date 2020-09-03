Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın 30 kilometre doğusunda yer alan Rafina kasabasında 6.8 kilometre derinlikte 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Attica bölgesinden de hissedilirken, can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.