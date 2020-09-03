Yunanistan’ın başkenti Atina’nın 30 kilometre doğusunda yer alan Rafina kasabasında 6.8 kilometre derinlikte 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Attica bölgesinden de hissedilirken, can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.