Yunanistan’ın başkenti Atina’nın 30 kilometre doğusunda yer alan Rafina kasabasında 6.8 kilometre derinlikte 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Attica bölgesinden de hissedilirken, can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Yunanistan’da 4.3 büyüklüğünde deprem
03.09.2020 - 19:06 | Son Güncelleme: 03.09.2020 - 19:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan’ın başkenti Atina’nın 30 kilometre doğusunda 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : yunanistan,deprem,
729301 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/729301.aspx
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