NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldığını bildirdi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme kararı aldı
03.09.2020 - 19:33 | Son Güncelleme: 03.09.2020 - 19:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldığını bildirdi.
Etiketler : NATO,türkiye,yunanistan,
729307 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/729307.aspx
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