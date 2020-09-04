Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarının düşmesi ve Covid-19 pandemisinin çifte ekonomik darbesi, iş gücünün büyük bir çoğunluğunu oluşturduğu ülkede, yüz binlerce iş kaybına yol açtı. Yabancılara sosyal güvenlik hakkı sağlamayan ülkede işsiz göçmenlerin çoğu mahsur kaldı. İnşaat işçisi Pakistanlı Hasan “Virüs ortaya çıktı, işimi kaybettim. Eve dönmeye param yetmedi” diyor. 98 iş arkadaşıyla birlikte eski işverenine ait şehrin ücra köşesindeki çalışma kampında hayatını idame ettirmeye çalışan Hasan “Neredeyse hiç yiyeceğimiz yok. Çok zor durumdayız” diyor. Pakistanlı Ansar ise 2019’dan beri 10 aylık ödenmemiş maaşı olduğunu söyleyerek “Eve para gönderemeyeli bir seneden fazla oldu. Açlıktan ölüyorum. Buradan bıktık ama hiçbir şeyim olmadan geri dönemem” diyor.