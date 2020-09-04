Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin özel doktoru Alberto Zangrillo yaptığı açıklamada, 83 yaşındaki politikacının Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti. Berlusconi'nin dün gece saatlerinde Milano'daki San Raffale Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Forza İtalya Partisi, Berlusconi'nin durumunda değişiklik olmadığını yalnızca detaylı tetkikler için hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Berlusconi hastaneye kaldırıldı
04.09.2020 - 10:30 | Son Güncelleme: 04.09.2020 - 10:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüse yakalanan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, dün gece hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi,koronavirüs,
729432 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/729432.aspx
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