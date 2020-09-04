Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 36 vaka tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada son 24 saatte 84 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 bin 611 kişinin ise virüsü yenerek taburcu olduğu aktarıldı. Covid-19'dan iyileşme oranının yüzde 76 olduğunu açıklandı. Irak'ta açıklanan son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 252 bin 75’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 275'e yükseldi. Ayrıca ülke genelinde 53 bin 348 kişinin tedavi altında olduğu, 495’nin ise yoğun bakımda olduğu ifade edildi.
Irak'ta bir günde rekor sayıda Covid-19 vakası
04.09.2020 - 16:54 | Son Güncelleme: 04.09.2020 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 36 yeni vaka tespit edildi. Bu sayının ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu ifade edildi.
Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 36 vaka tespit edildiği bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ırak,
729533 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/729533.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER