ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1100 artarak 191 bin 114'e çıktı.
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 191 bin 114'e çıktı
04.09.2020 - 16:58 | Son Güncelleme: 04.09.2020 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1100 artarak 191 bin 114'e çıktı.
Kaynak: AA
Etiketler : ABD,koronavirüs,
729534 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/729534.aspx
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