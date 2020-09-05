Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8669 artarak 1 milyon 289 bin 817 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 239 artışla 30.905'e ulaştı.

Bugüne kadar Covid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 14.678 ölümle Güney Afrika, 5495 ölümle Mısır, 1539 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Covid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 635.078 olarak kaydedilirken bu ülkeyi 99.582 vaka ile Mısır ve 68.605 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da virüse yakalanan 1 milyon 25 bin 872 kişi ise iyileşti.