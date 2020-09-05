Suriye'nin Deyrizor kentinin batısında yer alan Al-Sawa köyündeki bir restoranın önünde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlama sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede bulunan binalarda maddi hasar meydana geldi.
Suriye’de bomba yüklü motosiklet patladı
05.09.2020 - 17:58 | Son Güncelleme: 05.09.2020 - 17:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Deyrizor kentinde bomba yüklü motosiklet patladı.
Etiketler : Suriye,bomba yüklü motosiklet,patlama,
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