Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Cevdet Küçük, Menteşe ve Güney Sporat adaları gibi isimlerle de anılan adalar grubunun İtalyan işgaline uğrayan bölümüne 12 Ada dendiğini ifade ederek, bu adaların Batnoz (Patmos), Lipso, Leryoz (Leros), Kilimli (Kalimnos), İstanköy (Kos), İstanpulya (Astropalya), İncirli (Nisiros), İlyaki (Tilos), Sömbeki (Simi), Kerpe (Karpatos), Herki (Halki) ve Kaşot (Kasos) olduğunu anlattı. Küçük, Anadolu'nun devamı olan kıta sahanlığı üzerindeki adaların fiziki bakımdan Anadolu'nun bir parçası olduğuna işaret etti.

1947'de Türkiye'nin temsil edilmediği Paris İtalyan Barış Antlaşması ile Rodos, 12 Ada ve Meis'in Yunanistan'a devredildiğini belirten Küçük “Lozan'ın Anadolu kıyılarına yakın adaların askerden arındırılması hükmüne göre Yunanistan'ın bu adalarda askerî üsler ve yığınak yapamayacağı maddesi kabul edildi. Yunanistan bu adaları Dodecanese adıyla bir idari bölüm hâlinde topraklarına kattı. 35 yıl İtalyan tabiiyetinde yaşayan ada Türkleri yeniden tabiiyet değiştirmek veya topraklrını terk etmek durumunda kaldı. Yunanistan 1953'te çıkarılan Turizm Kanunu ile Türklerin arazileri üzerine turistik tesisler kurdu” diye konuştu.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Ediz de 12 Ada'nın Çanakkale ve Süveyş’e giden rota üzerinde kilit nokta olduğuna işaret ederek "Askerî üs niteliğindeki adalara yerleştirilecek silahlar, Doğu Akdeniz’e hâkim olmak isteyen devletlere önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu sebeple Batılı güçler için büyük önem arz ediyor" dedi.