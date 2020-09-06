Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) bölücü terör örgütü PKK’nın son dönemdeki eleştirilerine sert tepki gösterdi. KDP tarafından yapılan açıklamada, Terör örgütü PKK’nın elebaşlarının son dönemde KDP hakkında birçok suçlamada bulunduğu hatırlatılarak, “Dünyada kölelik sona erdi ama PKK’da hala kölelik devam ediyor” ifadeleri kullanıldı. PKK’nın KDP’nin prestijini ve tarihini kirlettiğini vurgulayan açıklamada, “Siz kendinizi görüyor musunuz? Nereden geldiniz, neden kuruldunuz ve ne yaptınız?” denildi.

IKBY halkının terör örgütü PKK’dan destek istemediğini ve istemeyeceğini belirten KDP, “Siz Türklerin Kürtleri yok etmek için geldiklerini ve Zap, Heftanin ve Huvarkurk’ta direndiğinizi iddia ediyorsunuz. Kendinize neden Türkiye kuzey ve güney topraklarına bir karış girmedi diye sormanız lazım çünkü siz meydanlarınızı bırakıp buraya geldiniz. Sizin burada bulunmanızın tek nedeni Türkleri buraya getirmektir” ifadeleri kullanıldı. Sincar’ın IKBY’nin bölünmez bir parçası olduğunu ve Irak hükümetiyle yapılan bütün görüşmelerde bunun dile getirildiğini belirtilen açıklamada, “Siz Sincar’ı bizden koparmaya çalışıyorsunuz. Sizin IKBY’nin askeri ve idari işlerine karışmaya hakkınız yok” denildi.