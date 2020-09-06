Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgınında Fransa’da vaka sayıları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 7 bin 71 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 324 bin 777´ye ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 3 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 701’e yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, son 3 gündür yoğun bakımda ve hastanede tedavi altında olan hasta sayısını ise paylaşmıyor.

Öte yandan Fransa'da Cuma günü 8 bin 975, dün ise 8 bin 550’ye vaka kayda geçmişti.