Irak’ta son aylarda roketli saldırılar artarak devam ediyor. Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 araç hasar gördü. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı’na 3 adet katyuşa roketi düştüğü belirtildi. Açıklamada, saldırının Bağdat’ın batısındaki Ebu Gureyp bölgesinden düzenlendiği belirtilirken, roketlerden birinin otoparka düştüğü ve park halindeki 4 araçta maddi hasara yol açtığı aktarıldı.
Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı
06.09.2020 - 22:17 | Son Güncelleme: 06.09.2020 - 22:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın başkenti Bağdat’taki Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 araç hasar gördü.
Etiketler : Bağdat Uluslararası Havalimanı,roket,saldırı,
730052 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/730052.aspx
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