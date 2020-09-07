Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Hanan Aşravi, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde bulunan Hırbet Deyr Seman ve Deyr Kala isimli tarihi mekanlara İsrail'in el koyma kararını kınadı.

Söz konusu kararın, İsrail'in, Filistin'in tarihi, dini ve medeniyet mirasını yağmalama politikasının bir devamı olduğunu ifade eden Aşravi, "Bu tehlikeli kararın, söz konusu mekanların, bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerine ilhak edilmesi amacıyla alındığına" işaret etti.

Aşravi, uluslararası camiayı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nü (UNESCO), Filistin mirasını İsrail yağmasından korumaya çağırdı.

Selfit Valisi Abdullah Kemil dün basına yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının İbranice yayımladığı bir yazıyla söz konusu tarihi mekanlara el koyulduğunu duyurduğunu belirtmişti.

Bizans döneminden kalma tarihi eserlerin bulunduğu mekanların hemen yakınında Yahudi yerleşim birimleri bulunuyor. İsrail'in, son yıllarda Batı Şeria'da daha fazla toprağa el koyarak yerleşim birimleri inşaatlarına hız verdiği ifade ediliyor.