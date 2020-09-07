Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RUSYA'DAN İKİNCİ AŞI

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemisinde vaka sayısı 27 milyonu ve ölü satısı 887 bini geçerken, Rusya ikinci bir corona virüs aşısı geliştirdiğini duyurdu.

RIA haber ajansının bildirdiğine göre, Vector Enstitüsü tarafından üretilen aşının erken aşama deneyleri 30 Eylül’de tamamlanacak.

İLK SONUÇLARA GÖRE, BİRİNCİ AŞI ETKİLİ VE GÜVENLİ

Bununla birlikte, Rusya’nın hali hazırda onaylanan ve Ekim ayında ülke genelinde dağıtımı yapılacak Sputnik V adlı bir corona virüs aşısı daha bulunuyor. Batılı sağlık uzmanlarının şüphelerine rağmen uluslararası tıp dergisi Lancet’te yayımlanan iki klinik deneyin sonuçları söz konusu aşının güvenli ve etkili olduğunu gösterdi.

Araştırmada, Sputnik V’nin klinikk deneylerine yaşları 18 ile 60 arasında değişen 76 gönüllünün katıldığı ve deneklerin hepsinde corona virüsü önlemeye yetecek kadar antikor üretiminin sağlandığı açıklandı. Diğer taraftan, gönüllülerin hiçbir aşıya yan etki bildirmedi.

HAFİF YAN ETKİLER BİLDİRİLDİ

Birinci faz deneylerinde, aşının yan etkilerini gözlemlemek içimn katılımcıların yarısına bir doz aşı yapıldı. Gönüllerin yüzde 60’ı aşının yapılduğı bölgede ağrı, yaklaşık yarısı ise ateş yükselmesi bildirdi. Yüzde 40’ı baş ağrısı ve dörtte biri ise halsizlik yaşadığını aktardı. Ancak, bu yan etkilerin hepsi adenovirüs aşılarında görülen hafif yan etkiler olarak kabul ediliyor.

Adenovirüs, yaygın doğuk algınlığına yol açan virüslere deniliyor ve genetik sekansı değiştirilerek Covid-19 aşılarında kullanılıyor. Aynı Tekniği Oxford Üniversitesi ve CanSino’da geliştirdiği aşılar için kullanıyor.

Bununla birlikte, araştırmacılar 2. aşama klinik deneylere katılan 40 gönüllüye bağışıklık tapkisini ölçmek için iki doz aşı yaptı. Aşılanmanın 28 gün ardından tüm denekler Covid-19’u yenebilecek düzeyde bağışıklık üretti.

DOĞAL BAĞIŞIKLIKTAN DAHA FAZLA ANTİKOR ÜRETTİLER

Çalışmanın yazarları, SputnikV aşısının ürettiği antikorlarla, daha önce Covid-19 yakalanmış ve hastalaığı yenmiş kişilerin kaN örneklerinin karşılaştırıldığını ve aşılanan kişilerin doğal bağışıklıktan çok daha fazla antikor ürettiğini söyledi.

Bilim insanları, bulguların aşının işe yaradığını ve güvenli olduğuu gösterdiğini açıkladı.Ancak, bağımsız batılı araştırmacılar, sonuçların umut verici olduğunu, ancak deneyin kapsamının çok küçük olduğuu ve milyonlarca Rus’un aşılanmadan önce daha geliş kapsamlı deneylerin yapılması gerektiğini belirtti.

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

33 AŞI ADAYI, KLİNİK DENEME AŞAMASINDA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 28 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Covid-19'a karşı 33 aşı adayı klinik deneme, 143 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.