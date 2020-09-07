Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, haftalık gerçekleştirdiği basın toplantısında konuştu. Bakanlık Sözcüsü Hatipzade, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in İran ziyaretinin iki ülke ilişkileri ile alakalı olduğunu ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ziyaretin geciktiğini ifade etti. İsviçre ile iyi ilişkilere sahip olduklarını belirten Hatipzade İsviçre'nin ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüttüğünü hatırlattı. Hatipzade, "Elbette İsviçre de bizim Kanada'daki diplomatik görevlerimizi yürütmekte. İsviçre ile çok boyutlu ilişkilere sahibiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in İran ziyaretinin ABD ile alakası olmadığını ifade ederek, "ABD ile ilişkilerde herhangi bir değişiklik yok" şeklinde konuştu.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis İran ziyareti kapsamında dün Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir araya gelmişti. Galibaf Kassis ile görüşmesinde Avrupa'nın ABD'den bağımsız hareket etmesi gerektiğini belirterek, "İsviçre, daima dünya barışı için ve insani meseleler noktasında adım atmıştır" demişti.

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, bugün de İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ile görüştü.