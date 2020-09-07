Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 33 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1386 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 1394'e, vaka sayısının 73 bin 780'e çıktığı, 56 bin 96 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin vefat ettiği, 400 yeni vaka görüldüğü, 470 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 200'e, vaka sayısının 20 bin 826'ya yükseldiği, 6 bin 430 kişinin iyileştiği kaydedildi.