Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 35 bin 789’a, ölü sayısı 17 bin 993’e ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 99 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 35 bin 789’a çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 122 artarak 17 bin 933’e, iyileşen sayısı 6 bin 772 artarak 850 bin 49’a yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 23,2’sinde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 695 artarak 267 bin 742’ye, ölü sayısı 16 artarak 4 bin 921’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 202 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 38 milyon 900 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske takma ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.