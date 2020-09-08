BM, Kaşıkçı cinayeti yargılama sürecinin şeffaf olmadığını ve verilen cezaların işlenen suçun büyüklüğüyle orantılı olmadığını bildirdi.
BM'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı kararı tepkisi
08.09.2020 - 12:38 | Son Güncelleme: 08.09.2020 - 12:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BM, Kaşıkçı cinayeti yargılama sürecinin şeffaf olmadığını ve verilen cezaların işlenen suçun büyüklüğüyle orantılı olmadığını bildirdi.
Etiketler : BM,
730377 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/730377.aspx
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