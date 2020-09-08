Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yer alan Reading Üniversitesi'nde doçent olan Doktor Ben Neuman, ikinci bir koronavirüs dalgasının 2021 baharına kadar ortaya çıkmayacağını ve soğuk kış aylarının mini bri karantina görevi göreceğini iddia etti.

Kış aylarında insanların vaktinin çoğunu kapalı alanlarda ve fazla kişiyle temas etmeden geçirdiğini aktaran Neuman, atkı ve eldivenlerinde virüse karşı koruyucu bir rol oynayarak virüsün iletimini yavaşlatabileceğini söyledi.

"COVİD-19 SALGINI MEVSİMSEL DEĞİL"

Yeni tip koronavirüsün, grip virüsünün aksine kesinlikle mevsimsel olmadığını belirten Neuman, vaka sayısının kış aylarına göre insanların kendini dışarıya attığu ilkbaharda zirveye ulaşma olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

VİRÜSÜN KIŞ AYLARINDA ARTMASINDAN ENDİŞE ETMEK YERİNE DAVRANIŞLARA ODAKLANMALI

Bununla birlikte, ikinci bir koronavirüs dalgasının ne zaman ortaya çıkabileceğine dair bir araştırma yapan doçent, virüsün mevsimsel ilişkisi yerine, asıl kaynağı olan toplu etkinliklere yönelinmesi gerektiğini söyledi.

Neuman, “Koronavirüs vakalarının kış aylarında artacağından endişe etmek yerine, potansiyel bir Covid-19 kaynağı olan ve özellikle de maskelerin takılmadığı ve farklı ailelerden insanların bir araya geldiği okul, ofis, parti ve restoran gibi yerlerde, bulaşmaya yol açan davranışlara odaklanın” dedi.

Bununla birlikte Neuman, pozitif testlerin yüzde oranının salgının boyutunu ölçmek için yanlış bir yöntem olabileceğini de sözlerine ekledi:

“Çelişkili bir şekilde, Covid-19 testlerine katılan gripten muzdarip kişiler, potansiyel olarak pozitif testlerin yüzdesini düşürebilir ve bu da yanıltıcı bir şekilde Covid-19'un azaldığını gösterir. Bu durum pandemiyi izlemek için pozitif oranların tek başına dikkate alınmaması gerektiğinin bir nedenidir.”

Öte yandan, dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 28 milyona, ölü sayısı ise 900 bine yaklaştı.