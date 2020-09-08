Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fas'ın Buznika kentinde gerçekleştirilen "Libya Diyalog Toplantısı'nda" önemli anlaşmalara varıldığı belirtildi.

Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) arasında gerçekleştirilen diyalog toplantısının üçüncü gün oturumları sona erdi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi heyeti üyesi Muhammed Halife Necm ile TM heyeti üyesi Yusuf el-Akuri düzenledikleri basın toplantısında tarafların ortak yazılı açıklamasını okudu.

Açıklamada, toplantıda, "yolsuzluk ile kamu malının israfına son verilmesi ve kurumsal ayrılığın bitirilmesiyle" ilgili kriterler belirlenmesine ilişkin önemli anlaşmaların sağlandığı belirtildi.

Devlet Yüksek Konseyi heyeti üyesi Necm ayrıca, "Fas'taki siyasi diyalog toplantıları, olumlu ve yapıcı bir şekilde geçiyor. Herkes, ülke çapında kapsamlı bir siyasi çözümün tamamlanmasının yolunu açacak olumlu ve somut sonuçlar elde etmeyi umuyor." dedi.

Yazılı açıklamada sözü geçen anlaşmaların henüz sözlü olduğu, henüz imzalanmadığı belirtiliyor.

Öte yandan, Fas Dışişleri Bakanlığından ismini vermek istemeyen bir yetkili, Buznika kentinde 3 gün devam eden toplantıların, taraflar arasındaki anlaşmanın bazı detaylarını incelemek üzere perşembe günü yeniden başlayacağını söyledi.

Toplantının pazartesi günü sona ermesi bekleniyordu. Ancak taraflar, bir gün daha uzatılmasını kararlaştırmıştı.

Libya hükümeti ile Hafter'in siyasi müttefiki TM arasında iki gün sürmesi planlanan diyalog toplantısı, Fas'ın başkenti Rabat'ın güneyindeki Buznika kentinde pazar günü başlamıştı.

Libya Diyalog Toplantısı'na, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Hafter'in siyasi müttefiki TM'den oluşan iki heyet katılıyor.