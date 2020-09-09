Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya’da, Cakarta Valisi Anis Baswedan, yaptığı açıklamada, vaka artışı nedeniyle daha önce uygulanan geniş kapsamlı sosyal kısıtlamaların 14 Eylül itibarıyla 2 haftalığına tekrar yürürlüğe girmesi kararı aldıklarını belirtti.

Baswedan, Cakarta'da günlük vaka sayısı ortalamasının 1000'e yükseldiğine dikkati çekerek, yaşanan vaka artışlarına karşı ''acil durum freni'' uygulamaktan başka seçenekleri kalmadığını vurguladı.

Kafe ve restoran gibi işletmelerin sadece paket servisi için açık olabileceğini aktaran Baswedan, trafikte tek-çift plaka uygulamasının geçici olarak kaldırılması ve toplu taşımanın sınırlandırılmasının yanı sıra iş yerlerine de yeniden kısıtlamalar getirileceği bilgisini paylaştı.

Kısıtlamalar kapsamında ayrıca eğitimin uzaktan sürdürülmesi ve ibadethanelerin kapalı olmasının yanı sıra sağlık, enerji, gıda, iletişim ve finans gibi zorunlu ihtiyaç olan sektörler dışında evden çalışma zorunluluğu olacak.

Salgınla mücadele amacıyla 10 Nisan-4 Haziran arasında geniş kapsamlı sosyal kısıtlamaların yürürlükte olduğu Cakarta’da 5 Haziran’daki normalleşme süreciyle Covid-19 kısıtlamaları gevşetilmişti.

Endonezya’da salgının merkez üssü konumunda olan Cakarta’da, toplam vaka sayısı 49 bin 397’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 1334’e çıktı.

Ülkede genelinde ise bugüne kadar 203 bin 342 kişi Covid-19'a yakalanırken, ölenlerin sayısı 8 bin 336’ya yükseldi, 145 bin 200 kişi iyileşti.