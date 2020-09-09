Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, fiber tekne ile Yunan adalarına yaklaşan, içinde çocukların da bulunduğu 19 kişilik düzensiz göçmen grubu Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Fiber teknenin motoru çalışmaz hale getirildi. Çocuklar ve kadınların bulunduğu fiber tekneyi Türk karasularına kadar iten Yunan Sahil Güvenlik ekipleri 19 kişiyi adeta ölüme terk etti. Bölgede devriye görevi yürüten Türk Sahil Güvenlik ekipleri deniz üstünde sürüklenen 19 düzensiz göçmeni bota alarak kurtardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler içinde bir de göçmen kaçakçısı yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçısı hakkında işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.