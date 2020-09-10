Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani, Filistin'in, Arap Birliği toplantısı öncesi İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşmeye karşı hazırladığı karar taslağının bazı Arap ülkelerince kabul görmemesini Birlikteki BAE etkisine bağladı.

FKÖ yetkilisi Mecdelani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Olanlar açık ve tahmin edilebilir. BAE'yi destekleyen koalisyon Arap Birliği içinde en güçlüsü ve en etkilisi." dedi.

BAE'nin Filistin'in sunduğu tasarıya paralel bir tasarı sunduğunu söyleyen Mecdelani, "Biz bu tasarı üzerinde değişiklik yapmaya çalıştık ancak kabul edilmedi. Arap Birliğindeki koalisyonun BAE'yi kınamak istemediği açıktır." ifadelerini kullandı.

Mecdelani, BAE-İsrail anlaşmasını destekleyen Arap ülkelerinin, Abu Dabi savunmasının öncüsü olduklarına dikkati çekerek, "BAE'yi kınamamak, Arap Birliğindeki herhangi bir tarafın İsrail ile ilişki kurmasını yasallaştırmak ve Arap Barış Girişimini pas geçmek anlamına geliyor." diye konuştu.

FHKC'den Arap Birliğinin tutumuna tepki

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) de Arap Birliğindeki bazı devletlerin tutumunu, "diğer ülkeleri İsrail ile normalleşme yolunda ilerlemeye teşvik etmek" olarak nitelendirdi.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, "Arap Birliğinin tutumu, BAE ile aynı zeminde buluşmak ve Abu Dabi ile diğer devletleri siyonist yapı ile normalleşme ve onu tanıma konusunda ilerlemeye teşvik etmektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Filistin'in karar tasarısının reddedilmesi, Arap Birliğinin kendi halkına düşman bir konuma düşmesinin bir başka teyididir." denildi.

Filistin diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugün Dışişleri Bakanları düzeyindeki Arap Birliği toplantısı öncesi Filistin, İsrail-BAE anlaşmasını kınayan bir karar taslağı hazırlamış ancak bazı ülkeler bu taslağı reddetmişti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, telekonferans yöntemiyle yapılan Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, "Biz İsrail ile BAE arasındaki anlaşmayı reddediyoruz ve sizin de kabul etmemenizi istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.