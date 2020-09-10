Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'li yayın organı Fox News'un haberine göre, Trump'ın ödüle adaylığı, Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından Nobel Komitesine sunuldu. Aşırı sağcı politikacı Gjedde mektubunda "Trump yönetimi, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki ilişkilerin tesisinde kilit rol oynadı. Diğer Orta Doğu ülkelerinin BAE'nin ayak izlerini takip edeceği umuluyor. Anlaşma, Orta Doğu'yu iş birliği ve refah bölgesine dönüştürecek bir oyun değiştirici olabilir" diye yazdı. Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail ve ABD'li ortak heyetler, 31 Ağustos'ta, ilk defa Tel Aviv'den ticari bir uçak seferiyle Abu Dabi'ye gelip normalleşme anlaşması için iki günlük görüşmeler gerçekleştirmişti. BAE, 1979'da Mısır'ın ve 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu. Bu arada Beyaz Saray’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bu adaylık, Başkan Trump için zor kazanılmış ve çok hak edilmiş bir onurdur. Trump, Amerikan başkanlarının 39 yıldır ABD’nin ya bir savaşı başlatması ya da ülkeyi uluslararası bir silahlı çatışmanın içine çekme çizgisini kırmıştır” denildi.