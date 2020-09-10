Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Myanmar'da sekiz yıl önce Müslümanlara yönelik provokasyonlarla başlayan katliamlar ve soykırımlar ilk defa, eski askerler tarafından itiraf edildi. Geçen ay ordudan firar eden iki asker, Myanmar'ın işlediği insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmanın yürütüldüğü Uluslararası Ceza Mahkemesinin bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentine götürülerek ifadesi alındı. Askerlerden Myo Win Tun, Ağustos 2017'de üslerinden "Gördüğünüz ve duyduğunuz herkesi vurun" emri aldığını söyleyerek "Bu emre itaat ettim. Müslüman erkekleri alınlarından vurduk. 30 Arakanlı Müslüman'ın katledilerek askerî üs yakınındaki toplu mezarlara gömülmesinde rol aldım. Sekiz kadın, yedi çocuk ve 15 erkeği bir mezara gömdük" dedi. Myo Win Tun ayrıca bir kadına tecavüz ettiğini itiraf etti. Arakanlı Müslümanlara karşı ırk ayrımcılığı yaptığını kabul eden Myo Win Tun, üstü olan Albay Than Htike'nin kendilerine "Arakanlı Müslümanları yok edin" emri verdiğini söyledi.

"20 KÖYÜ HARİTADAN SİLDİK"

Er Zaw Naing Tun da 30 Arakanlı Müslümanın katledildiği sıralarda yakındaki bir köydeki taburda olduklarını belirtti. Üslerinden "Gördüğünüz çocuk veya yetişkin hepsini öldürün" talimatı aldığını dile getiren Er Zaw Naing Tun "Görevli olduğum taburdaki askerlerle 80 Arakanlı Müslümanı öldürdük. (Rohingyaların yaşadığı) Yaklaşık 20 köyü haritadan sildik. Cesetleri toplu mezara gömdük. kabul etti" diye konuştu. Böylelikle ilk defa Myanmar ordusu mensupları, Birleşmiş Milletler yetkililerinin soykırım kampanyası olarak niteledikleri Arakanlı Müslümanlara yapılan katliamda yer aldıklarını açıkça itiraf etmiş oldu.