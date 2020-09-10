Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki görüşmelerin Cumartesi günü başlaması bekleniyor. Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, görüşmelerin Cumartesi günü başlayacağını ifade ederken, bir Afgan yetkilisi ise hükümet müzakerecilerinin Taliban ile gerçekleştirilecek barış görüşmeleri için yarın Doha’ya gitmek için ülkeden ayrılması beklendiğini dile getirdi. Afgan hükümeti müzakere heyeti üyesi Hafız Mansur yaptığı açıklamada, “Doha’ya gerekli hazırlıkların yapılması gerektiği ifade edildi” dedi.

Güvenlik Konseyi Sözcüsü Javid Faisal yaptığı açıklamada, “Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin müzakere heyeti, Cumhurbaşkanı Eşref Ghani'nin talimatı üzerine Taliban ile doğrudan barış müzakerelerine başlamak için yarın Doha'ya gidecek” dedi.

Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri, ABD desteği ile gerçekleştirilen esir değişimi nedeniyle 6 ay ertelenmişti. Bu süreçte Taliban bin Afgan askerini, Afgan hükümeti ise 5 bin Taliban mensubunu serbest bıraktı.