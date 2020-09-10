ABD Başkanı Donald Trump, kısa sürede ABD'nin Irak'taki asker sayısını 2 bine, Afganistan'daki asker sayısını da 4 bine düşüreceklerini açıkladı.
ABD Başkanı Trump, Irak ve Afganistan'daki asker sayısını azaltacaklarını açıkladı
10.09.2020 - 23:02 | Son Güncelleme: 10.09.2020 - 23:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, kısa sürede ABD'nin Irak'taki asker sayısını 2 bine, Afganistan'daki asker sayısını da 4 bine düşüreceklerini açıkladı.
Etiketler : abd,ırak,afganistan,
730952 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/730952.aspx
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