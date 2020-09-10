Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ‘Türkiye, Doğu Akdeniz’de artık ortak değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetimine karşı açık ve kararlı olmalıyız’ diyerek AB’den yaptırım istemişti. Türkiye Dışişleri ise ‘Macron’un kendi acziyetinin ve çaresizliğin dışa vurumudur’ diyerek tepki göstermişti.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEPKİ

Fransız bir milletvekiline yanıt veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Fransız halkıyla sorunu olmadığını, iki ülkenin müttefik olduğunu, Suriye gibi birçok konuda aynı düşündüğünü söyledi. Çavuşoğlu, (Emmanuel) Macron'un açıklamalarının Türkiye karşıtlığı içerdiğini belirterek Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlardan sonra Fransa'nın tutumunun değiştiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Fransa, Suriye'yi bölmek isteyen PKK'yı neden destekliyor?" diye sordu.