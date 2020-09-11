Bab ilçesine bağlı Bzaa beldesinde, altı aylık askerî eğitimlerini bitiren yeni üyeleri için mezuniyet ve yemin töreni düzenledi. Törene, Suriye Geçici Hükûmeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Geçici Hükûmeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris ve bölge halkı katıldı. Askerî geçit töreninin ardından Hamza Tümeni askerlerinin savunma ve yakın dövüş gösterisi beğeni topladı. Hamza Tümeni saflarına yeni katılan askerler, ülkenin kuzeyinde terörden kurtarılan bölgelerde görev yapacak. SMO, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları ile terörden arındırılan bölgeleri kontrol ediyor.
Suriye Millî Ordusuna 1.000 kişilik taze güç
11.09.2020 - 05:18 | Son Güncelleme: 11.09.2020 - 05:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye Millî Ordusu (SMO) bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1.000 askeri saflarına kattı.
Etiketler : suriye milli ordusu,
730998 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/730998.aspx
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