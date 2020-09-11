Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bab ilçesine bağlı Bzaa beldesinde, altı aylık askerî eğitimlerini bitiren yeni üyeleri için mezuniyet ve yemin töreni düzenledi. Törene, Suriye Geçici Hükûmeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Geçici Hükûmeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris ve bölge halkı katıldı. Askerî geçit töreninin ardından Hamza Tümeni askerlerinin savunma ve yakın dövüş gösterisi beğeni topladı. Hamza Tümeni saflarına yeni katılan askerler, ülkenin kuzeyinde terörden kurtarılan bölgelerde görev yapacak. SMO, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları ile terörden arındırılan bölgeleri kontrol ediyor.