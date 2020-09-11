Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği'nden gelen bütün tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, baskılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dimdik ayakta durarak cevap veriyor. Doğu Akdeniz'deki Atina-Ankara gerilimine müdahil olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalışıyor. Bunun için Fransa, Akdeniz'e kıyısı olan AB üyelerini, resmî adıyla "EuroMed 7"i Korsika adasında bir araya getirdi.

İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, İspanya, Güney Kıbrıs'tan katılımın olduğu toplantı öncesi konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yunanistan'la dayanışma içinde olduklarını söyledi. Türkiye konusunda daha ortak bir pozisyon aradıklarını belirten Macron "Avrupalılar olarak Erdoğan’a karşı sıkı ve güçlü olmak zorundayız. Gerilimi artırmak istemiyoruz fakat Türkiye belirli bölgelerdeki amaçlarını açığa kavuşturmalı" dedi.

Macron, Türk halkının çok büyük bir halk olduğunu ancak sorunlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olduğunu belirterek "Biz Avrupalılar artık Erdoğan hükûmetine karşı daha açık olmalıyız. Avrupa’nın bir bütün olarak Türkiye konusunda daha net ve birleşik bir pozisyona ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Macron, Türkiye'nin Yunanistan'ın "haklı" haklarını inkâr ederek Libya hükûmeti ile imzaladığı anlaşmaların kabul edilemez olduğunu da iddia etti.

MİÇOTAKİS: ASKERÎ GÜCÜMÜZ VAR

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de kritik toplantının yapılacağı gün Avrupa'daki bazı yabancı gazetelerde makale yayınladı. İngiltere'de The Times, Almanya'da Frakfurter Allgemenie Zeitung ve Fransa'da Le Monde gazeteleri için "Türkiye" başlıklı skandal bir yazı kaleme alan Miçotakis, Türkiye'yi hedef alan tehditvari sözlere yer verdi. Türkiye'nin önündeki seçeneğin çok açık olduğunu öne sürerek Avrupa'nın yanı başındaki "saldırgan" tutumunu sürdürmesi hâlinde, bunun ekonomik bedelini ödeyeceğini belirtti. Ankara'nın geçmişten gelen "eski bir üslup" kullandığını kaydeden Miçotakis "Türkiye'ye karşı koyacak askerî gücümüz var" ifadesini

ATİNA, 18 SAVAŞ UÇAĞI ALACAK

Yunan basını, Deniz Kuvvetlerinin iki Fransız fırkateynini kiralamasının masada olduğunu yazdı. Macron'un, Miçotakis’e yeni fırkateyn satılıncaya kadar 2019’da inşa edilmiş FREMM tipi iki fırkateynin finansal kiralama yoluyla Atina'ya tahsis edeceği öne sürüldü. Hava kuvvetlerini güçlendirmenin yollarını arayan Yunanistan'a 12'si yeni olmak üzere 18 adet Rafale tipi savaş uçağı, deniz kuvvetleri için de "Belharra" tipi firkateyn satılması görüşüldü. Miçotakis'in de önümüzdeki hafta Selanik'te Yunanistan'ın yeni silahlandırma programını açıklayacağı kaydedildi.