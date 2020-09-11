Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 144 artarak 1 milyon 336 bin 407'ye ulaştı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 216 artışla 32 bin 178 oldu.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 265 ölümle Güney Afrika, 5 bin 590 ölümle Mısır, 1591 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 644 bin 438 olarak kaydedilirken, bu ülkeyi 100 bin 557 vakayla Mısır ve 79 bin 767 vakayla Fas izledi.

Afrika'da virüse yakalanan 1 milyon 72 bin 778 kişi ise iyileşti.

Fransız Polinezyası'nda Kovid-19'dan ilk can kaybı yaşandı

Güney Pasifik Okyanusu'ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası'nda, yeni tip koronavirüsten ilk can kaybının yaşandığı açıklandı.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleşmesi üzerine Fransız Polinezyası Başkanı Edouard Fritch, halka hitaben taziye mesajı yayımladı.

Mesajında, dünyanın geri kalanı gibi Fransız Polenazyası'nın da salgından etkilendiğini ve herkesin zor zamanlar geçirdiğini hatırlatan Başkan Fritch, virüse karşı sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.

İlk Kovid-19 vakasının 13 Mart'ta tespit edildiği ve son 24 saatte 74 kişinin daha virüse yakalandığı ülkedeki toplam vaka sayısı 931’e yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800'e yaklaştı

Yeni tip koronavirüsün en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria eyaletinde 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Avustralya'da virüsten ölenlerin sayısı 797'ye yükseldi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları ve yeni vaka sayılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saatte sonuçlanan testlerden elde edilen verilere göre 43 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıklayan Başbakan Andrews, yaşları 50 ila 90 aralığında değişen 6’sı kadın toplam 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyaletteki can kaybının 710'a çıktığını söyledi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan ve tartışmalara neden olan Melbourne'deki gece sokağa çıkma yasağının kaldırılmayacağını belirten Andrews, "Şu anda sokağa çıkma yasağı pozisyonu değişmeyecek çünkü işe yarıyor. Gerçekten işe yarıyor. Eğer insan hareketini sınırlamazsanız, vaka sayısını durdurmazsınız." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün kaydedilen 4 yeni vakanın ardından bugünkü test sonuçlarında 1 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Son 24 saatte 7 kişinin daha iyileşmesiyle ülkedeki aktif vaka sayısının 114'e düştüğünü açıklayan Sağlık Bakanlığı, 2'si yoğun bakımda 3 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu kaydetti.