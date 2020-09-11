Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgınında toplam vaka sayısı 28 milyon 329 bin 999’ye yükseldi. Toplam vaka sayısının 8 milyonu aştığı Latin Amerika, korona virüs salgının yayılma hızının yavaşlamasına rağmen dünyada en çok etkilenen bölge oldu.

Latin Amerika’daki vakaların büyük bir kısmı Brezilya’da kaydedildi. Brezilya’da son 24 saatte tespit edilen 40 bin 557 yeni korona virüs vakasıyla, ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 239 bin 763’ya yükselirken, ölü sayısı 129 bin 575 oldu. Latin Amerika’nın en çok vaka gören ülke sıralamasından Brezilya’dan sonra Peru, Kolombiya ve Meksika yer alıyor. Peru’da toplam vaka sayısı 710 bin 67’ye ölü sayısı ise 30 bin 344’e yükseldi. Kolombiya’da ise vaka sayısı 694 bin 664’e yükselirken ölü sayısı 22 bin 275’a çıktı. Meksika’daki vaka sayısı 652 bin 364’e yükseldi, ölü sayısı ise bin 69 bin 649 oldu.

Resmi kaynaklara göre, korona virüs nedeniyle sınırların kapatılması ve küresel seyahatlerdeki kısıtlamalar sonucu bölgede turizm sektöründe 230 milyar dolar kaybedileceği tahmin ediliyor.

Korona virüs vaka sayısının uluslararası sıralamasında Brezilya ABD’nin ardından en çok vaka gören 2. ülke olmaya devam ediyor.