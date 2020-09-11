ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını duyurdu.
ABD Başkanı Trump, Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını duyurdu
11.09.2020 - 20:08 | Son Güncelleme: 11.09.2020 - 20:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını duyurdu.
Etiketler : abd,trump,bae,bahreyn,
731169 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/731169.aspx
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