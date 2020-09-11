Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın korona virüs salgını ile mücadelesi devam ederken, birçok ülkede vaka ve can kayıpları artıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 9 bin 406 korona virüs vakası tespit edildiği, 40 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısının 363 bin 350'ye, toplam ölü sayısının da 30 bin 893’e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada, 389’u yoğun bakımda olmak üzere 2 bin 357 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu belirtildi.

Fransa Başbakanı Jean Castex bugün yaptığı açıklamada, ülkede salgının etkisini arttırmaya devam ettiğini dile getirirken, halka tedbirlere uymaları konusunda çağrıda bulundu. Başbakan Castex, Covid-19 hastalarına uygulanan 14 günlük karantina süresinin 7 güne indirileceğini açıklarken, Covid-19 vakalarının takibini sağlamak amacı ile 2 bin yeni memur alınacağını duyurdu. Başbakan, ayrıca salgının hızla yayılması sonucu kırmızı kategoride yer alan bölge sayısının 42’ye yükseldiğini aktardı.

Öte yandan Fransa’da dün 9 bin 843 kişide korona virüs tespit edilmişti.